Straßburg (AFP) EU-Vize-Kommissionschef Frans Timmermans hat trotz einiger Änderungen weiter erhebliche Vorbehalte gegen die polnische Justizreform. Die Plan, einen Teil der Richter in den vorgezogenen Ruhestand zu zwingen, gefährde die Unabhängigkeit der Justiz, sagte der Niederländer am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Die Folge wäre eine "unumkehrbare Verletzung der Rechtsstaatlichkeit". Die polnische Regierung müsse dringend eine Lösung finden - vor dem 3. Juli. An diesem Tag soll der Beschluss über den vorgezogenen Ruhestand in Kraft treten.

