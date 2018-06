Nürnberg (AFP) In Bayern ist eine von 31 Menschen bewohnte Asylbewerberunterkunft durch einen Brand unbewohnbar geworden. Die Polizei geht von Brandstiftung an dem Gebäude in Schwabach aus und leitete ein Ermittlungsverfahren ein, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.