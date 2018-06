Halle (AFP) Wegen schwächerer Exporte fällt der Aufschwung in Deutschland nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern in diesem Jahr schwächer aus, als bislang angenommen. Erwartet werde nun ein Wachstum von 1,7 Prozent für 2018 und von 1,6 Prozent im kommenden Jahr, teilte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mit. Ende April waren die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Gemeinschaftsgutachten noch von 2,2 Prozent Wachstum 2018 und 2,0 Prozent 2019 ausgegangen.

