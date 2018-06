Reutlingen (AFP) Der vom Turm der Peter-und-Pauls-Kirche im baden-württembergischen Mössingen gestohlene Wetterhahn ist wieder aufgetaucht. Ein Radfahrer habe "das gute Stück" am Donnerstag in einem Straßengraben gefunden, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Er habe ihn daraufhin dem Pfarramt zurückgebracht.

