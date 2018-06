Berlin (AFP) Die Grünen haben sich angesichts des Asylstreits in der Union "tief besorgt" gezeigt. "Wir stehen an einem Scheideweg", erklärte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Donnerstag. "Jetzt geht es um eine Entscheidung für ein starkes Europa der Solidarität, Humanität und des Rechtsstaates oder für den Verrat all dieser Werte."

