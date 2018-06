Berlin (AFP) Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das Vorgehen der CSU im Streit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als "nicht akzeptabel" kritisiert. Insbesondere wandte sich Günther in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagsausgabe) dagegen, dass die CSU "quasi per Ultimatum" eine Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik verlange, "die dann auch noch falsch wäre". Dies sei mit der CDU "nicht zu machen".

