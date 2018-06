Berlin (AFP) Wegen des Unionsstreits um die Asylpolitik hat die Linke eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. Angesichts der "chaotischen Situation in der CDU/CSU-Fraktion und einer offensichtlichen Regierungskrise" müsse Merkel noch in dieser Sitzungswoche eine Regierungserklärung abgeben, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, am Donnerstag in Berlin.

