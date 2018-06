Berlin (AFP) SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat die Unionsparteien aufgerufen, ihren Streit um die Flüchtlingspolitik beizulegen. CDU und CSU sollten ihre "internen Streitigkeiten möglichst bald beenden", sagte Nahles am Donnerstag am Rande von Fraktions-Sondersitzungen in Berlin. Zuvor war der Streit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer weiter eskaliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.