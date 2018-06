Saarbrücken (AFP) Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat im Zusammenhang mit Affären beim saarländischen Landessportverband Anklage wegen Untreue gegen den früheren Landtagspräsidenten Klaus Meiser (CDU) erhoben. Dem 63-Jährigen wird in zwei Tatkomplexen unter anderem Untreue in besonders schwerem Fall vorgeworfen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte der Landtag die Immunität Meisers aufgehoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.