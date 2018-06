Mönchengladbach (AFP) Die tödliche Messerattacke auf eine 15-Jährige in einem Park in Viersen ist nach Polizeiangaben aufgeklärt - obwohl der mutmaßliche Mörder schweigt: Auf der Kleidung des inhaftierten Exfreunds der Jugendlichen wurden Blutspuren des Opfers gefunden, wie die Ermittler am Donnerstag in Mönchengladbach mitteilten. Motiv für die Bluttat war demnach, dass sich die 15-Jährige von dem 17-jährigen Tatverdächtigen getrennt hatte.

