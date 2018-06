Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat zur Fußball-Weltmeisterschaft eine App für klimafreundliche Anreisen zum Public Viewing vorgestellt. Die "Green Public Viewing"-App soll in mehr als 60 Städten den Weg zu fast 500 Standorten für Public Viewing weisen, wie das Bundesumweltministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Patenschaft für das Projekt übernahm der frühere Nationalspieler Marcel Janssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.