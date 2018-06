Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Sondersitzung der CDU-Bundestagsabgeordneten nach Teilnehmerangaben Rückendeckung für ihre Haltung im Asylstreit erhalten. Die Kanzlerin habe um Zeit gebeten, um bis zum EU-Gipfel in zwei Wochen eine europäische Lösung zu erarbeiten, und dafür sei die "Zustimmung sehr groß" gewesen, sagte der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, am Donnerstag in Berlin.

