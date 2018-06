Riga (AFP) Das Ankaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen der Europäischen Zentralbank (EZB) soll im Dezember enden. Das sagte am Donnerstag eine EZB-Sprecherin nach der Sitzung des EZB-Rates in der lettischen Hauptstadt Riga. Noch pumpt die Zentralbank jeden Monat über das Anleihenprogramm 30 Milliarden Euro in die Finanzmärkte, um so die Konjunktur zu stützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.