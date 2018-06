Paris (AFP) Die umstrittene Bahnreform in Frankreich ist endgültig besiegelt: Nach der Nationalversammlung stimmte am Donnerstag auch der Senat in Paris den Plänen von Präsident Emmanuel Macron zu. Damit wird die Staatsbahn SNCF für den Wettbewerb geöffnet und nach Vorbild der Deutschen Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

