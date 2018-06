Paris (AFP) Das Treffen zwischen Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag in Paris findet wie geplant statt: Das bestätigte der Elysée-Palast am Donnerstag. Auch italienische Medien berichteten, Conte halte ungeachtet des Streits um das Flüchtlingsschiff "Aquarius" an seinem Antrittsbesuch fest. Die Regierung in Rom hatte wegen kritischer Äußerungen Macrons zuvor mit einer Absage des Treffens gedroht

