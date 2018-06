Kapstadt (AFP) Bei einer Messerattacke in einer Moschee in Südafrika sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen getötet worden. Der Angreifer sei getötet worden, teilte die Polizei mit. Die Attacke wurde demnach in Malesbury in der Nähe von Kapstadt verübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.