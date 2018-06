Sydney (AFP) Ein Flüchtling in einem australischen Flüchtlingslager in dem abgelegenen Inselstaat Nauru hat nach Angaben einer Hilfsorganisation offenbar Suizid begangen. Das Innenministerium in Canberra bestätigte den Tod des Iraners am Freitag, nannte aber keine Einzelheiten. Die australische Flüchtlingshilfsorganisation Refugee Action Coalition sprach von einem offensichtlichen Suizid des 26-Jährigen und übte scharfe Kritik an Australiens Regierung.

