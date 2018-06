Jena (AFP) Ein 30-jähriger Mann ist in einer Shisha-Bar im thüringischen Jena anscheinend an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Ursache war offenbar ein im Keller betriebenes Notstromaggregat, wie die Polizei Jena am Freitag mitteilte. Als der Strom ausfiel, weil das Benzin alle war, ging der 30-Jährige in den Keller, um nachzutanken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.