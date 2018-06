Leipzig (AFP) Beamte, die Interesse an ihrem beruflichen Fortkommen haben, müssen sich auch selbst über Beförderungsmöglichkeiten informieren. Andernfalls können sie nicht viel später noch rügen, eine Beförderungsstelle sei nicht korrekt ausgeschrieben worden, wie das Bundesverwaltungsgericht am Freitag in Leipzig entschied. (Az: 2 C 19.17 und weitere)

