Frankfurt/Main (AFP) Im Fall eines Millionenbetrugs mit einem Internetfakeshop aus Frankfurt am Main haben Ermittler zwei mutmaßlichen Drahtzieher gefasst. Die beiden Männer im Alter von 54 und 48 Jahren seien am Dienstag bei der Einreise am Frankfurter Flughafen sowie in einer Wohnung in Oberhausen festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der hessischen Metropole am Freitag mit.

