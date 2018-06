Kassel (AFP) Bei einem Künstler in Hessen hat es wegen eines Fotos mit einer Kalaschnikow einen neuen Polizeieinsatz gegeben. Polizeibeamte beschlagnahmten wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz das Sturmgewehr und durchsuchten auf Beschluss des Amtsgerichts Kassel die Wohnung des 47-Jährigen, wie die Polizei in Kassel am Donnerstagabend mitteilte. Das hessische Landeskriminalamt solle nun prüfen, ob die Waffe echt sei.

