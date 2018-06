Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Chefin des Bundesamtes für Migration (Bamf), Jutta Cordt, entlassen. Seehofer habe "der Leitungsspitze" der Behörde bereits am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitagabend mit. Über die Nachfolge werde in Kürze entschieden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.