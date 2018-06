Teheran (AFP) Im Iran gibt es vorerst doch kein Public Viewing während der Fußballweltmeisterschaft: Behörden in Teheran sagten Pläne zum öffentlichen Schauen des Spiels zwischen dem Iran und Marokko am Freitagabend kurzfristig und ohne Angabe von Gründen ab, wie die Sport-Nachrichtenseite "Chabar Warseschi" berichtete. Iranische Journalisten berichteten außerdem, das Sportministerium habe sie per SMS über die Absage von Public-Viewing-Veranstaltungen in öffentlichen Parks informiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.