Berlin (dpa) - Nach acht Jahren in Diensten der ProSieben-Reihe "Germany's Next Topmodel" mit Chefin Heidi Klum wird Juror Thomas Hayo künftig nicht mehr dabei sein. Auf Instagram kündigte Hayo seinen Abschied an. "Bei aller Freude über die vergangenen Jahre habe ich allerdings auch gemerkt, dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst einmal eine GNTM-Pause einzulegen und neue Wege zu gehen", schrieb der Designer. Die Nachfolge von Hayo ist ProSieben zufolge noch offen.

