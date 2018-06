Istanbul (AFP) Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Türkei hat es Medienberichten zufolge vier Tote gegeben. Sie wurden am Donnerstag während des Besuchs eines Abgeordneten der Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der mehrheitlich kurdischen Stadt Suruc im Süden des Landes getötet, wie verschiedene Medien berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.