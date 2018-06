New York (AFP) Teile von fünf von jemenitischen Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien abgefeuerten Raketen stammen laut einem vertraulichen UN-Bericht aus dem Iran. Es sei aber nicht festzustellen, wann diese in den Jemen geliefert worden seien, hieß es in dem Bericht von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Damit sei unklar, ob die Lieferung in einem Verstoß gegen ein Waffenembargo erfolgte.

