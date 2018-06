Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat den neuen italienischen Regierungschef Giuseppe Conte gelobt. Conte sei "großartig", sagte Trump am Freitag in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News. Er lobte besonders, dass Conte "sehr stark hinsichtlich der Einwanderung" sei, also einen rigorosen Kurs gegen Migranten verfolgt.

