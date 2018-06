Paris (AFP) Der in Köln festgenommene Tunesier Sief Allah. H. hat sich einem Zeitungsbericht zufolge durch seine Ausreiseversuche zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verraten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war bereits im April 2017 wegen der Ausreisepläne auf den 29-Jährigen, der in seiner Wohnung den Biokampfstoff Rizin für einen Giftanschlag hergestellt haben soll, aufmerksam geworden, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" in einer Vorabmeldung vom Freitag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete.

