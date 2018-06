London (dpa) - Nach fast einjähriger Verletzungspause gibt Tennisprofi Andy Murray beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club sein Comeback. Der 31 Jahre alte Schotte wird beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier vom 18. bis 24. Juni für das Hauptfeld ausgelost, teilten die Veranstalter via Twitter mit.

"Andy Murray hat zugesagt, dass er bei den Fever-Tree-Championships spielen wird", heißt es in der Mitteilung.

Sein letztes Match auf der ATP-Tour hatte der zweimalige Olympiasieger Murray am 12. Juli 2017 bei seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon bestritten. Im Januar unterzog sich der ehemalige Weltranglisten-Erste einer Hüftoperation. Murray ist seit 2005 Profi und hat in seiner Karriere bereits 45 Turniersiege gefeiert.

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt am 2. Juli.

