Caracas (AFP) Bei einer Massenpanik in einem Club im Westen der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Die Panik sei ausgebrochen, als ein Gast nach einem Streit eine Tränengasgranate in die Menge geworfen habe, teilte Innen- und Justizminister Néstor Reverol am Samstag im Staatsfernsehen mit.

