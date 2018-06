Los Angeles (AFP) Tausende Angestellte des Freizeitparks Disneyland in den USA haben existenzsichernde Gehälter gefordert. Delegationen übergaben der Firmenleitung nach Gewerkschaftsangaben am Freitag unter anderem in der Nähe von Los Angeles eine entsprechende Petition mit 120.000 Unterschriften von Mitarbeitern. Disney solle seine Gewinne mit den "Menschen teilen, die sie erwirtschaften", heißt es in dem Schreiben. Zudem profitiere das Unternehmen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr von den Steuersenkungen von US-Präsident Donald Trump.

