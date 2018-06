Kempten (AFP) Im Allgäu ist ein 32-jähriger Mann beim Klettern tödlich verunglückt. Er stürzte am Samstagnachmittag am Oberjoch etwa 70 Meter in die Tiefe, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Er erlitt demnach tödliche Kopfverletzungen.

