Hannover (AFP) In Hannover ist am Wochenende eine 35-jährige Frau erstochen worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurden Anwohner zunächst auf der Straße Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und einem Mann und alarmierten die Polizei. Weitere Zeugen fanden die 35-Jährige dann mit mehreren Stichverletzungen, sie starb kurz darauf im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig.

