Berlin (AFP) In CSU-Kreisen ist laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" der Darstellung widersprochen worden, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe in einer internen Sitzung die Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Frage gestellt. Es sei nicht richtig, dass Seehofer gesagt habe: "Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten", zitierte die Zeitung Teilnehmer des Treffens von Seehofer mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und anderen führenden CSU-Politikern in der vergangenen Woche.

