Wiesbaden (AFP) In Bensheim in Südhessen haben Polizisten in einem Bistro auf einen bewaffneten Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der 30-Jährige schloss sich nach bisherigen Ermittlungen am Samstag mit "Stichwerkzeugen" in der Toilette des Cafés ein, wie das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mitteilten. Er drohte demnach damit, sich das Leben zu nehmen, wenn jemand hereinkäme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.