Warendorf (AFP) Beim Absturz eines Heißluftballons auf ein Feld in Nordrhein-Westfalen sind die sechs Insassen des Korbs verletzt worden. Drei von ihnen wurden bei dem Unfall am Samstagabend im Kreis Warendorf schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Insasse wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Beteiligter aus dem Begleitfahrzeug verletzte sich beim Laufen zur Unfallstelle durch einen Sturz.

