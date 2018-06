Kössen (AFP) Zwei Deutsche sind im österreichischen Tirol beim Paragleiten schwer verletzt worden. Eine 24-jährige Gleitschirmpilotin wurde nach Polizeiangaben am Samstag in Kössen vom Wind gegen einen Hang gedrückt und stürzte dann ab, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Eine 26-Jährige flog demnach in Fulpmes im Stubaital frontal gegen eine Garagenmauer.

