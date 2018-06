Paris (AFP) Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit seinem Kiewer Amtskollegen Petro Poroschenko die "rasche Umsetzung" von Friedensmaßnahmen in der Ost-Ukraine gefordert. Alle Parteien sollten die "Sofortmaßnahmen" unverzüglich umsetzen, die am Montag bei einem Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine in Berlin beschlossen wurden, sagte Macron nach Angaben des Elysée-Palastes vom Samstag.

