Bogotá (AFP) Der rechtsgerichtete Kandidat Iván Duque hat die Präsidentschaftswahl in Kolumbien gewonnen. Das teilte die Wahlbehörde am Sonntag mit. Duque setzte sich in einer Stichwahl gegen seinen linksgerichteten Konkurrenten Gustavo Petro durch.

