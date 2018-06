Moskau (dpa) - Fußball-Weltmeister Deutschland muss ohne den erkrankten Jonas Hector in das WM-Turnier starten. Der Kölner Linksverteidiger wird gegen Mexiko durch den Berliner WM-Neuling Marvin Plattenhardt ersetzt. Ansonsten bietet Bundestrainer Joachim Löw im Moskauer Luschniki-Stadion die erwartete Formation mit acht Weltmeistern von 2014 auf. Angeführt wird der Titelverteidiger von Kapitän Manuel Neuer. In der Offensive setzt Löw auf Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler und in der Spitze Timo Werner. Marco Reus sitzt zunächst als Joker auf der Bank.

