Brüssel (AFP) Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz eines starken Rückgangs Hauptziel für Asylbewerber in der EU geblieben. Wie die europäische Asylbehörde Easo am Montag in Brüssel mitteilte, wurden 2017 insgesamt 222.560 Anträge registriert. Dies war im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 70 Prozent.

