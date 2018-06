München (AFP) CSU-Landesgrupenchef Alexander Dobrindt hat im CSU-Vorstand eine "tiefe Vertrauenskrise" in der Bevölkerung gegenüber der Handlungsfähigkeit des Staates beklagt. "Nahezu jeden Tag erreichen die Bürger Nachrichten, die sie in ihrer Einschätzung bestätigen, dass wir die Lage nicht im Griff haben und teilweise eklatante Systemfehler bestehen", sagte Dobrindt nach Angaben aus CSU-Kreisen in den Gesprächen zum Flüchtlingsstreit mit der CDU.

