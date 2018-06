Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Bund zu mehr Investitionen in den Schul- und Hochschulbau aufgefordert. Die von der Bundesregierung im Bildungsbereich zugesagten elf Milliarden Euro mehr seien "nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein", erklärte GEW-Chefin Marlis Tepe am Montag in Berlin.

