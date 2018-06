Düsseldorf (AFP) Der Aufsichtsrat von Volkswagen will den seit Montagmorgen in Untersuchungshaft sitzenden Audi-Chef Rupert Stadler einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge beurlauben. Vorläufig ersetzen solle ihn Audi-Vertriebschef Bram Schot, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Die Personalie solle noch am Montag durch die Aufsichtsräte von VW und der Konzerntochter Audi beschlossen werden.

