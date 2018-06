Hannover (AFP) Nach dem Tod einer 16-Jährigen im niedersächsischen Barsinghausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei in Hannover am Montagabend mitteilte, handelt es sich um einen 24-Jährigen, der die deutsche und die dominikanische Staatsangehörigkeit besitzt. Er sei in Barsinghausen festgenommen worden.

