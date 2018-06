Düsseldorf (AFP) Für eine gute Patientenversorgung müssten laut Verdi nach Berechnungen der Pflegekräfte 22 Prozent mehr Stellen an den Krankenhäusern geschaffen werden. Dies ergab eine eine am Montag in Düsseldorf vorgestellte Erhebung der Dienstleistungswerkschaft, an der sich bundesweit rund 13.000 Pflegefachkräfte beteiligten. Dieser "Belastungscheck" beim Pflegepersonal belege "einmal mehr, dass die Personaldecke erschreckend kurz ist", betonte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler.

