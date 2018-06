Tokio (AFP) Der Westen Japans ist am Montag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoß in der Nähe von Osaka habe eine Stärke von 5,3 gehabt und sich in 15,4 Kilometern Tiefe ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) mit. Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke mit 5,9 an, das Epizentrum habe in zehn Kilometern Tiefe gelegen. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.

