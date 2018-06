Amman (AFP) Der jordanische König Abdullah II. hat bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt gepocht. Bei einem kurzen Besuch Netanjahus in Amman hätten die beiden am Montag über den Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern gesprochen, teilte Jordaniens Königshaus am Abend mit.

