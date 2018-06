Moskau (AFP) Die geplante Anhebung des Rentenalters in Russland stößt auf breiten Protest: Mehr als 1,5 Millionen Russen haben in den vergangenen Tagen eine Petition gegen die Pläne der Regierung unterzeichnet. Gewerkschaften sammeln auf der Internetseite change.org Unterschriften gegen die Pläne der Regierung, Männer künftig mit 65 Jahren und Frauen mit 63 Jahren in den Ruhestand zu schicken. Bis Montag unterschrieben mehr als 1,53 Millionen Menschen.

