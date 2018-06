Madrid (AFP) Spaniens neue Regierung will die Gebeine des Diktators Francisco Franco umbetten lassen und aus seinem Mausoleum einen "Ort der Versöhnung" machen. Vize-Ministerpräsidentin Carmen Calvo sagte am Montag, die Regierung wolle einen bereits bestehenden Parlamentsbeschluss nun "in die Praxis umsetzen". Der Sprecher der regierenden Sozialisten, Oscar Puente, sagte, das Mausoleum solle nicht länger die Diktatur "verherrlichen", sondern vielmehr versöhnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.